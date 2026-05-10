Trump Media зафиксировала огромный убыток после продажи биткойнов

Компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, завершила первый квартал 2026 года с убытком в размере 405,9 миллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, значительная часть финансовых потерь связана с операциями компании на криптовалютном рынке. Речь идет о продаже биткойнов в период снижения стоимости цифрового актива.

Bloomberg указывает, что в конце февраля Trump Media реализовала около 2 тысяч биткойнов по цене ниже 70 тысяч долларов за единицу. При этом осенью 2025 года курс криптовалюты, по информации агентства, достигал рекордной отметки в 126 тысяч долларов.

На фоне этого разница в стоимости активов привела к существенным убыткам компании. Дополнительные детали финансовой отчетности и дальнейшие планы по криптовалютным инвестициям не раскрываются.

Компания Trump Media & Technology Group была основана Дональд Трамп после его ухода из крупных социальных платформ и развивает собственную медиасеть Truth Social.

В последние годы многие технологические и медиакомпании активно инвестировали в криптовалюты, однако высокая волатильность цифровых активов неоднократно приводила к крупным финансовым потерям на фоне резких колебаний курсов биткойна и других криптовалют.

Ранее мы писали, что компания президента США запустит криптовалюту для акционеров.