Саудовская компания получила свыше $32 млрд прибыли на фоне роста цен на нефть

Мир потерял около одного миллиарда баррелей нефти за последние два месяца в результате кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива. Такое заявление в интервью агентству Reuters сделал генеральный директор Амин Нассер, возглавляющий крупнейшую в мире корпорацию по объёму добычи углеводородного сырья.

Его слова прозвучали на фоне публикации финансовой отчётности государственного нефтяного гиганта Саудовской Аравии, зафиксировавшего значительный скачок чистой прибыли в первом квартале текущего года. Глава компании отметил, что главная цель Aramco остаётся неизменной: поддерживать бесперебойный поток энергии для глобальной экономики, даже когда вся мировая энергетическая система испытывает колоссальные перегрузки.

При этом Амин Нассер предупредил, что простое возобновление судоходства через Ормузский пролив отнюдь не будет означать автоматической нормализации рынка, лишившегося астрономического количества сырья. По его словам, восстановление логистических маршрутов — это совершенно не то же самое, что возвращение рынка в сбалансированное состояние после того, как из оборота выпал примерно миллиард баррелей. Ситуацию усугубляет многолетнее хроническое недофинансирование нефтяной отрасли, которое привело к тому, что мировые запасы и без того находились на критически низком уровне ещё до начала блокирования стратегического пролива.

В сложившихся экстремальных условиях корпорация активно задействовала свой стратегический трубопровод Восток-Запад, позволяющий транспортировать добываемую на востоке королевства нефть в порты на побережье Красного моря в обход заблокированного Ормузского пролива. Нассер назвал этот инфраструктурный ресурс критически важной линией снабжения для смягчения глобального кризиса поставок, подчеркнув его ключевую роль в обеспечении стабильности мирового энергетического рынка в условиях перекрытия основного экспортного маршрута для значительной части ближневосточной нефти. Трубопровод работает на пределе пропускной способности.

Тем временем крупнейший в мире экспортёр нефти отчитался о впечатляющих финансовых результатах. Чистая прибыль компании за три месяца составила 32,5 миллиарда долларов. Общий доход корпорации вырос почти на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 115,49 миллиарда долларов. Столь значительный рост стал возможен благодаря резкому повышению мировых цен на энергоносители, вызванному перебоями в поставках, а также увеличению объёмов продаж как непосредственно сырой нефти, так и продуктов её переработки и химической продукции. Королевство остаётся ключевым бенефициаром энергетического кризиса, в то время как весь остальной мир продолжает подсчитывать колоссальные убытки.