Стало известно об атаках аферистов на крупные российские компании

Злоумышленники разработали и активно применяют новую схему, направленную на сотрудников корпораций, пишет пресс-служба УБК МВД России в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что жулики маскируются под правоохранительные органы и рассылают сотрудникам крупных российских компаний письма с требованием пройти «доследственную проверку рабочего места».

В МВД уточнили, что письмо приходит на рабочую почту. В приложении к нему находятся постановление; требование о неразглашении; согласие на некое «техническое исследование»; анкета, содержащая вопросы о пользователе, графике работы, компьютере.

В том случае, если сотрудник корпорации отвечает на письмо, отправляет заполненные и подписанные «документы», ему присылают ссылку на программу для «исследования».

Эта программа представляет собой, по данным пресс-службы, троян, предназначенный для проникновения в корпоративную сеть для для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа.

Стражи порядка объяснили, что доследственная проверка по заявлению о преступлении действительно существует и предусмотрена статьей 144 УПК РФ.

Вместе с тем, она предусматривает совсем другие действия, в частности, в ее рамках следователь может истребовать необходимые документы. Общение с офисными сотрудниками, рассылка анкет и программ законом не предусмотрены, резюмировали в ведомстве.