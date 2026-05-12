Сотрудники в частной медицине чаще недовольны условиями труда, чем зарплатой

Дружеские отношения с руководителем кажутся выгодными, но на деле чаще превращают сотрудника в «удобного» подчинённого. Такой вывод в беседе с «Газетой.ру» сделала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По её словам, поначалу доверие растёт, дают интересные задачи, прощают ошибки. Но границы размываются, и платить приходится личным комфортом. Руководитель начинает звонить в нерабочее время, просить выйти в выходной или закрыть глаза на чужие недочёты. Сказать «нет» неловко, а отказ воспринимается не как деловой отказ, а как личное предательство.

Для организации главный риск — потеря объективности. Фаворитизм, даже скрытый, чувствуют все коллеги. Это увеличивает число сплетен, снижает мотивацию и вынуждает сильных сотрудников уходить.

При разрыве таких отношений почти невозможно вернуться к нормальному рабочему общению. Психологические границы уже стёрты, и любое замечание встречает острую реакцию. По статистике, чаще всего из компании уходит подчинённый.

Булгакова добавила, что выстроить дружеские отношения без последствий можно только при жёстком разделении ролей. Рабочие вопросы должны решаться в рабочее время, без секретов от коллектива. Руководитель должен оставаться авторитетом, а не приятелем.