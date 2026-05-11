Миллиардер перед смертью потерял своё состояние и оставил семье крупные долги

Американский миллиардер и основатель телекоммуникационной компании Global Crossing Гэри Уинник перед смертью потерял своё состояние и оставил семье крупные долги.

© Википедия

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, состояние Уинника в период расцвета Global Crossing оценивалось в $6,2 млрд. Компания сделала его миллиардером менее чем за два года благодаря проекту глобальной сети подводных волоконно-оптический кабелей.

Однако после банкротства Global Crossing в 2002 году бизнесмен столкнулся с финансовыми проблемами, а в последние годы жизни оказался втянут в дорогостоящие судебные разбирательства и наращивал долги.

Как пишет WSJ, после смерти Уинника в 2023 году его вдова Карен узнала, что под залог по кредитам были переданы семейные дома, коллекция искусства и даже её обручальное кольцо.

По данным издания, долг семьи перед компанией CIM Group вырос примерно до $155 млн, а кредитор начал процедуру изъятия недвижимости.

Ранее Bloomberg сообщал, что состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось на $16,6 млрд.