Новые власти Венгрии выступили с заявлением о контрактах с Россией
Правительство Венгрии, после окончательного формирования, не планирует разрывать контракты с Россией по закупкам нефти и газа, заявил кандидат в министры экономики и энергетики Иштван Капитань. Об этом пишут обозреватели Золтан Симон и Мартон Касник в статье для Bloomberg.
На выборах в Госсобрание (парламент) Венгрии победила партия «Тиса». Ее лидер Петер Мадьяр после принятия присяги назвал ряд чиновников будущего правительства.
В частности, на роль главы МИД он предложил дипломата Аниту Орбан, на пост главы Минэкономики — бывшего топ-менеджера Shell Иштвана Капитаня.
«Мы не хотим отказываться от российской энергетики, мы хотим опираться на несколько источников. У нас есть два нефтепровода, и мы должны их использовать», — объяснил будущий министр.
По его словам, стране в любых обстоятельствах следует закупать энергию из самых дешевых и надежных источников.
Авторы статьи подчеркнули, что заявления будущих министров обозначили потенциальную зону напряжения между Будапештом и Брюсселем с учетом курса ЕС на поэтапный отказ от импорта российской нефти и газа.