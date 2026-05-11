Новые власти Венгрии выступили с заявлением о контрактах с Россией

Правительство Венгрии, после окончательного формирования, не планирует разрывать контракты с Россией по закупкам нефти и газа, заявил кандидат в министры экономики и энергетики Иштван Капитань. Об этом пишут обозреватели Золтан Симон и Мартон Касник в статье для Bloomberg.

На выборах в Госсобрание (парламент) Венгрии победила партия «Тиса». Ее лидер Петер Мадьяр после принятия присяги назвал ряд чиновников будущего правительства.

В частности, на роль главы МИД он предложил дипломата Аниту Орбан, на пост главы Минэкономики — бывшего топ-менеджера Shell Иштвана Капитаня.

«Мы не хотим отказываться от российской энергетики, мы хотим опираться на несколько источников. У нас есть два нефтепровода, и мы должны их использовать», — объяснил будущий министр.

По его словам, стране в любых обстоятельствах следует закупать энергию из самых дешевых и надежных источников.

Авторы статьи подчеркнули, что заявления будущих министров обозначили потенциальную зону напряжения между Будапештом и Брюсселем с учетом курса ЕС на поэтапный отказ от импорта российской нефти и газа.