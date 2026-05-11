В Росатоме оценили заявления властей Венгрии о пересмотре условий соглашения по «Пакш-2»

Лихачев: Венгрия построит современную экономику только за счет атомной генерации

Росатом может дать новому руководству Венгрии ответы на все вопросы по проекту «Пакш-2» как только будет утвержден состав правительства республики. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

По его словам, Венгрия, не имеющая собственных значительных запасов углеродного топлива, сможет строить современную экономику только за счет атомной генерации. Он подчеркнул, что даже в России, богатой углеводородами, реализуется программа по увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны.

Глава Росатома подчеркнул, что российская госкорпорация и руководство Венгрии ставят целью реализацию важного для венгерской экономики проекта.

До этого кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство страны намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве атомной электростанции «Пакш-2» по проекту Росатома.

В феврале в Венгрии начался основной этап строительства АЭС. Ожидалось, что новые блоки будут построены к середине 2030-х годов. Однако в апреле глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что все соглашения, касающиеся проекта, будут проанализированы и при необходимости часть из них расторгнут.