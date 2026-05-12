Американская компания Nielsen намерена продать российский бизнес

Одна из крупнейших американских исследовательских компании – Nielsen планирует продать российское подразделение, специализирующееся на потребительской аналитике. Об этом «Известиям» рассказали партнер корпорации, консультант, знакомый с предложением, и источник, близкий к местной «дочке».

Компания работает в стране с 1994 года, изучая настроения покупателей в сегменте товаров повседневного спроса и предоставляя статистику участникам рынка. По итогам прошлого года выручка российского юрлица «Нильсен дэйта фэктори» составила 3 млрд рублей – вдвое больше, чем годом ранее, а чистая прибыль увеличилась почти вчетверо, до 1,5 млрд рублей.

Решение о продаже связано с ужесточением законодательного регулирования и санкционным давлением. Законодательные инициативы по ограничению работы иностранных исследователей обсуждались с 2023 года, когда депутаты предлагали приравнивать их деятельность к экономическому шпионажу. А к июлю 2025 года инициатива была законодательно оформлена.

При этом с 1 марта 2026 года запрещено заказывать исследования товарных рынков у компаний с долей иностранного участия более 20% и годовой выручкой свыше 800 млн рублей. Это де-факто означает невозможность продолжения работы Nielsen в России в текущей структуре. Дополнительно на позиции независимых аналитических групп влияет развитие собственных систем сбора данных у крупных ритейлеров вроде X5, «Магнита» и «Ленты».

Потенциальными покупателями бизнеса могут стать российские аналитические агентства, компании в сфере BigData или крупные федеральные ритейлеры. Рынок остается привлекательным – номинальный оборот розничной торговли в январе-марте нынешнего года достиг 9,6 трлн рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.