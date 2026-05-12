Максимальную сумму перевода для бизнеса через СБП могут увеличить

Центральный банк России поддержал увеличение максимальной суммы одного перевода для бизнеса и по платежам в бюджет через систему быстрых платежей (СБП) до 30 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ЦБ отметили, что для реализации подобного решения необходимы технические доработки, в том числе на стороне кредитных организаций-участников СБП.

Техническая реализация увеличения максимальной суммы перевода для бизнеса через СБП запланирована на 2027 год.

До этого бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал, что с 1 мая бесплатными для россиян останутся переводы самим себе до 30 млн рублей в месяц, другим гражданам до 100 тыс. рублей в месяц и в пользу государства (налоги, штрафы, пошлины) через Систему быстрых платежей. Но платными станут любые транзакции, где одной из сторон выступает коммерческая структура: от покупки кофе по QR-коду до перечисления гонорара самозанятому специалисту.

