Пятерых кошек компании-банкрота продадут с аукциона

На китайской платформе судебных аукционов Alibaba Assets появился редкий лот — пять кошек пород рэгдолл и британская голубая. Животных выставили на торги в рамках банкротства компании, где они служили своеобразным антистрессом для сотрудников, пишет Sohu.

По словам знакомого с ситуацией, кошки формально числились активами фирмы. В лот входят три взрослые самки возрастом до трех лет, а также два двухмесячных котенка — самец и самка. При обычной продаже их общая стоимость оценивается в $7000. Стартовая цена аукциона — $1400.

В настоящий момент животные здоровы и находятся на складе, за ними присматривают. По словам организаторов, несколько потенциальных покупателей уже звонили, чтобы найти кошкам хороший дом. Торги начнутся 25 мая в 10:00 по местному времени и продлятся сутки. Пока заявок на участие не подано, но лот уже привлек внимание 926 наблюдателей.

