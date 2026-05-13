Офисные сотрудники рассказали, какие сервисы им нужны в бизнес-центрах

У сотрудников столичных бизнес-центров растут запросы не только к качеству офисов, но и к окружающей их инфраструктуре. Более того, при наличии необходимых сервисов рядом с рабочим местом горожане даже готовы проводить на работе больше времени.

Это показал опрос, проведенный девелоперской компанией October Group. Две трети опрошенных рассказали, что наличие сервисов в офисе влияет на их выбор места работы. Наибольшим спросом пользуются кафе и кофейни (75%), продуктовые магазины (73%) и пункты выдачи заказов (60%).

"Более половины офисных специалистов пользуются инфраструктурой бизнес-центров несколько раз в неделю или чаще, а почти каждый пятый - ежедневно, - рассказали "РГ" авторы исследования. - Однако почти каждый третий сотрудник вынужден покидать офис из-за нехватки необходимых сервисов. Наибольшим спросом пользуются услуги, позволяющие решать базовые бытовые вопросы без лишних поездок по городу".

Например, 67% респондентов хотели бы видеть в бизнес-центре супермаркеты, 64% - аптеки, а для 60% приоритетны банки и рестораны быстрого обслуживания.

Впрочем, высок спрос и на другие сервисы - салоны красоты, фитнес-центры, медицинские клиники. Их наличие рядом с рабочим местом делает жизнь удобнее.

А более трети респондентов готовы пользоваться услугами психолога при их доступности в бизнес-центре. Наиболее высокий спрос наблюдается среди работников 25-34 лет - почти половина из них готовы обращаться к специалисту. При этом среди женщин запрос значительно выше - 43%, тогда как большинство мужчин не рассматривают такую возможность.