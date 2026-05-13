Белорусские власти признали Wildberries и Ozon доминантами на рынке

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии признало подразделения маркетплейсов Wildberries и Ozon доминирующими игроками на рынке и включило их в Государственный реестр доминантов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство внесло в Государственный реестр доминантов ООО «ИМВБРБ» (Wildberries), а также ООО «ОЗОН Маркет Бел» и ООО «Интернет Решения» (Ozon).

Для компаний установили способ ценового регулирования в виде порядка установления и применения тарифов. Это значит, что тарифы площадок должны быть экономически обоснованы, пишет Myfin.

В Wildberries заявили, что на деятельности маркетплейса решение министерства не скажется, потому что у площадки и раньше не было завышенных или необоснованных тарифов.