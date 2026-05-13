Торговые центры Москвы перестали интересовать продавцов

По итогам первых трех месяцев 2026 года в ключевых торговых центрах Москвы открылось 80 новых магазинов, что на 55,8 процента меньше, чем годом ранее. По объему занимаемых площадей падение составило 26,9 процента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты CORE.XP.

Закрылось за тот же период 208 магазинов, занимавших 46,6 тысячи квадратных метров. В результате объем свободных площадей в столичных ТЦ вырос на один процент, до 5,7 процента. На этом фоне арендодатели вынуждены искать способы удержать продавцов, а также предлагать скидки и временные форматы для потенциальных арендаторов.

Руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая объяснила, что российские компании предпочитают откладывать запуск новых точек в торговых центрах до восстановления покупательского трафика и прояснения макротрендов.

В свою очередь, международные бренды полностью остановили экспансию на российский рынок. С начала года на него не вышла ни одна компания, а в 2025-м рискнуть решили всего 11. Между тем покинули страну в 2026-м такие бренды, как Les Benjamins, Karaca Home, Gaissina, Face Code и KChTZ.

В соответствии с этими тенденциями в первом квартале число посетителей в российских ТЦ, по данным Focus Technologies, сократилось на два процента. В то же время онлайн-продажи материальных товаров, как подсчитали в Infoline, выросли на 21 процента.