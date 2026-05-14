Рестораны в России подняли цены

Российские рестораны подняли цены из-за подорожания продуктов. Об этом заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов, его слова приводит НСН.

Ценники увеличились на 10-15 процентов на фоне роста стоимости логистики и снижения вылова морепродуктов. Закупка креветок, кальмаров, мидий и лососевых обходится заведениям дороже, и они переносят этот рост в свои цены.

«Раньше нам объясняли цены курсом рубля, сегодня рубль крепкий, логистика не меняется, а цены все равно растут. Как рестораны справляются? Повышают цены, другого варианта нет. У нас в ресторанной отрасли спад, гостей все меньше. Цены растут, поэтому гости в ответ ходят еще меньше. К сожалению, дорожает не только рыба, мясо тоже неизбежно дорожает», — констатировал Миронов.

Участники рынка уже признавали, что в первые четыре месяца 2026 года пришлось существенно увеличить расходы на морепродукты, поскольку закупочные цены на них взлетели на 10-40 процентов. Совладелец сети «Честная рыба» Ян Дмитренко рассказал, что дорожает как российская, так и импортная рыба. По его мнению, главной причиной стали сложности с логистикой. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что рыболовам, работающим на Дальнем Востоке, проще продать продукцию Японии, чем везти ее в рефрижераторе в Москву.