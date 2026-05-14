Cisco объявила о сокращении тысяч сотрудников из-за искусственного интеллекта

Cisco сокращает почти четыре тысячи сотрудников, чтобы переориентировать бизнес на искусственный интеллект. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на служебную записку гендиректора компании Чака Роббинса.

Речь идет об увольнении менее 5% совокупного штата Cisco в разных странах, которое стартует уже сегодня. Массовые сокращения обойдутся Cisco менее чем в $1 млрд долларов. Основная часть этой суммы пойдет на выходные пособия: около $450 млн компания заложит на текущий квартал, а остальное перейдет на 2027 финансовый год.

Уволенным сотрудникам обещают пропорциональную выплату бонусов за 2026 год, годовую подписку на обучающие курсы (включая ИИ, безопасность и сети), а также помощь в поиске новой работы.

Cisco продолжит наем новых кадров в стратегических областях: среди приоритетов названы ИИ-чипы, волоконная оптика и кибербезопасность.

Компания отчиталась о рекордной квартальной выручке в $15,8 млрд (плюс 12% к прошлому году) и повысила прогноз продаж на фоне растущего спроса на ИИ-инфраструктуру. Акции Cisco на внебиржевых торгах поднялись в цене более чем на 17%.

Роббинс назвал происходящее «жестким решением», которое пришлось принимать в условиях быстро меняющегося рынка, усиления конкуренции и глобальной нехватки комплектующих.

«Победителями в эпоху ИИ станут те, у кого есть фокус, скорость и дисциплина для перенаправления инвестиций туда, где спрос и создание долгосрочной ценности наиболее сильны», — написал он.

