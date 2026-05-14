Названы первые номинанты премии «Бренд года в России 2026»

Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели результаты 1-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 60 отечественных брендов.

«При оценке заявок на первом этапе наши эксперты обратили внимание, что конкурсанты очень быстро реагируют на изменения и в первую очередь стараются соответствовать ожиданиям российских потребителей. Это действительно важно! Цель премии не только выделить уже состоявшиеся бренды, но и оказать поддержку новым компаниям с высоким потенциалом. Кроме того, соревнование проходит отдельно в высшей и первой лигах, что дает возможность справедливо оценить достижения опытных игроков и новичков в отрасли», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2026» Ольга Маркелова.

Номинантами первого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2026» в соответствующих номинациях стали:

В высшей лиге:

B.Well - «Медицинская техника и ортопедические изделия»

Barry - «Товары и средства для реабилитации и повышения мобильности, тренажеры, устройства и технические приборы для лечения и реабилитации; протезно-ортопедические товары»

bodo - «Одежда для детей»

Breesal - «Бытовая химия»

CAT STEP - «Косметика и гигиенические товары для животных»

Churchill - «Алкогольные напитки»

Gardex - «Косметика и гигиенические средства для детей»

GiGwi - «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»

HOBOT - «Приспособления для чистки и уборки»

LIFE - «Интернет-СМИ»

MiSight® 1 day от CooperVision - «Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические»

ORMATEK - «Товары для сна и отдыха»

PlatSer Group - «Питание и корма для животных»

Ramili baby - «Товары для новорожденных»

REPTI-ZOO - «Товары для содержания животных (клетки, аквариумы и прочее)»

Rivelato - «Сантехнические товары»

Spets - «Косметика и гигиенические товары для животных»

Super - «Интернет-портал»

Sибирская коллекция - «Мясная продукция»

Triol - «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»

VEDOO - «Товары и средства для реабилитации и повышения мобильности, тренажеры, устройства и технические приборы для лечения и реабилитации; протезно - ортопедические товары»

АРМЕД - «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»

ГРАНДШЕФ - «Кухонная техника»

«Мнямс» - «Питание и корма для животных»

«Не Школа» - «Услуги в сфере развлечений»

НОНТОН - «Мебель» и «Интерьер и декор»

Раптор - «Товары для дома и сада»

Страховой Дом ВСК - «Услуги страхования»

УглечеПоле - «Органические продукты»

«ФрутоНяня» - «Детское питание»

Федеральная сеть Академий хореографии «Синергия» - «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»

«Чемпионат» - «Спортивное СМИ»

Четыре Лапы - «Торговые сети»

Шатура - «Мебель по индивидуальному проекту»

В первой лиге:

CR CHARUS - «Сантехнические товары»

DOGMA - «Материалы и изделия из керамики»

EVOKADO - «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»

FORESTcapital - «Загородная недвижимость»

HUG ME DOG - «Обувь и одежда для животных»

Minger Med Spa - «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спец. проекты и площадки)»

NARRAZIONE - «Бытовая техника, электроприборы» и «Кухонная техника»

«Мел» - «Интернет-портал»

Консалтинговое агентство «Метод» - «Консалтинговые услуги»

ПиКэтс Отель/PiCats Hotel - «Услуги для животных»

СТАХАНОВЕЦ - «Информационная безопасность»

ТОК фабрика дизайнерской мебели - «Мебель»

Хороша Ложка - «Готовая еда»

«Бытовая химия» - EXPEL, KROT, Salton CleanTech

«Специальные косметические средства и профессиональные продукты» - MESOMATRIX, АРТВАКС

Специальные номинации:

Dr.Aktiv - «Успешный старт»

Inwhite Medical - «Премиум-бренд»

NOBU - «Продукт нового поколения: инновационные решения»

Salton Sport - «Молодежный бренд»

Yelli - «Креативный бренд»

Акционерное общество «ПРОГРЕСС» - «HR-бренд»

«Мегабренд» - Gardex, SINTEC, Раптор

«Бренд-прорыв» - Inwhite Medical, LAMM

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие во 2-ом отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2026»:

Оператор – Агентство Point Passat

Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ

Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Бренд года в России 2026».