$73.1486.29

Названы первые номинанты премии «Бренд года в России 2026»

Партнерский материал

Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели результаты 1-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 60 отечественных брендов.

Названы первые номинанты премии «Бренд года в России 2026»
© Пресс-центр премии «Бренд года в России»
«При оценке заявок на первом этапе наши эксперты обратили внимание, что конкурсанты очень быстро реагируют на изменения и в первую очередь стараются соответствовать ожиданиям российских потребителей. Это действительно важно! Цель премии не только выделить уже состоявшиеся бренды, но и оказать поддержку новым компаниям с высоким потенциалом. Кроме того, соревнование проходит отдельно в высшей и первой лигах, что дает возможность справедливо оценить достижения опытных игроков и новичков в отрасли», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2026» Ольга Маркелова.

Номинантами первого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2026» в соответствующих номинациях стали:

В высшей лиге:

  • B.Well - «Медицинская техника и ортопедические изделия»
  • Barry - «Товары и средства для реабилитации и повышения мобильности, тренажеры, устройства и технические приборы для лечения и реабилитации; протезно-ортопедические товары»
  • bodo - «Одежда для детей»
  • Breesal - «Бытовая химия»
  • CAT STEP - «Косметика и гигиенические товары для животных»
  • Churchill - «Алкогольные напитки»
  • Gardex - «Косметика и гигиенические средства для детей»
  • GiGwi - «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»
  • HOBOT - «Приспособления для чистки и уборки»
  • LIFE - «Интернет-СМИ»
  • MiSight® 1 day от CooperVision - «Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические»
  • ORMATEK - «Товары для сна и отдыха»
  • PlatSer Group - «Питание и корма для животных»
  • Ramili baby - «Товары для новорожденных»
  • REPTI-ZOO - «Товары для содержания животных (клетки, аквариумы и прочее)»
  • Rivelato - «Сантехнические товары»
  • Spets - «Косметика и гигиенические товары для животных»
  • Super - «Интернет-портал»
  • Sибирская коллекция - «Мясная продукция»
  • Triol - «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»
  • VEDOO - «Товары и средства для реабилитации и повышения мобильности, тренажеры, устройства и технические приборы для лечения и реабилитации; протезно - ортопедические товары»
  • АРМЕД - «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»
  • ГРАНДШЕФ - «Кухонная техника»
  • «Мнямс» - «Питание и корма для животных»
  • «Не Школа» - «Услуги в сфере развлечений»
  • НОНТОН - «Мебель» и «Интерьер и декор»
  • Раптор - «Товары для дома и сада»
  • Страховой Дом ВСК - «Услуги страхования»
  • УглечеПоле - «Органические продукты»
  • «ФрутоНяня» - «Детское питание»
  • Федеральная сеть Академий хореографии «Синергия» - «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»
  • «Чемпионат» - «Спортивное СМИ»
  • Четыре Лапы - «Торговые сети»
  • Шатура - «Мебель по индивидуальному проекту»

В первой лиге:

  • CR CHARUS - «Сантехнические товары»
  • DOGMA - «Материалы и изделия из керамики»
  • EVOKADO - «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»
  • FORESTcapital - «Загородная недвижимость»
  • HUG ME DOG - «Обувь и одежда для животных»
  • Minger Med Spa - «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спец. проекты и площадки)»
  • NARRAZIONE - «Бытовая техника, электроприборы» и «Кухонная техника»
  • «Мел» - «Интернет-портал»
  • Консалтинговое агентство «Метод» - «Консалтинговые услуги»
  • ПиКэтс Отель/PiCats Hotel - «Услуги для животных»
  • СТАХАНОВЕЦ - «Информационная безопасность»
  • ТОК фабрика дизайнерской мебели - «Мебель»
  • Хороша Ложка - «Готовая еда»
  • «Бытовая химия» - EXPEL, KROT, Salton CleanTech
  • «Специальные косметические средства и профессиональные продукты» - MESOMATRIX, АРТВАКС

Специальные номинации:

  • Dr.Aktiv - «Успешный старт»
  • Inwhite Medical - «Премиум-бренд»
  • NOBU - «Продукт нового поколения: инновационные решения»
  • Salton Sport - «Молодежный бренд»
  • Yelli - «Креативный бренд»
  • Акционерное общество «ПРОГРЕСС» - «HR-бренд»
  • «Мегабренд» - Gardex, SINTEC, Раптор
  • «Бренд-прорыв» - Inwhite Medical, LAMM

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие во 2-ом отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2026»:

  • Оператор – Агентство Point Passat
  • Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ
  • Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Бренд года в России 2026».