Названы первые номинанты премии «Бренд года в России 2026»
Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели результаты 1-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 60 отечественных брендов.
«При оценке заявок на первом этапе наши эксперты обратили внимание, что конкурсанты очень быстро реагируют на изменения и в первую очередь стараются соответствовать ожиданиям российских потребителей. Это действительно важно! Цель премии не только выделить уже состоявшиеся бренды, но и оказать поддержку новым компаниям с высоким потенциалом. Кроме того, соревнование проходит отдельно в высшей и первой лигах, что дает возможность справедливо оценить достижения опытных игроков и новичков в отрасли», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2026» Ольга Маркелова.
Номинантами первого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2026» в соответствующих номинациях стали:
В высшей лиге:
- B.Well - «Медицинская техника и ортопедические изделия»
- Barry - «Товары и средства для реабилитации и повышения мобильности, тренажеры, устройства и технические приборы для лечения и реабилитации; протезно-ортопедические товары»
- bodo - «Одежда для детей»
- Breesal - «Бытовая химия»
- CAT STEP - «Косметика и гигиенические товары для животных»
- Churchill - «Алкогольные напитки»
- Gardex - «Косметика и гигиенические средства для детей»
- GiGwi - «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»
- HOBOT - «Приспособления для чистки и уборки»
- LIFE - «Интернет-СМИ»
- MiSight® 1 day от CooperVision - «Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические»
- ORMATEK - «Товары для сна и отдыха»
- PlatSer Group - «Питание и корма для животных»
- Ramili baby - «Товары для новорожденных»
- REPTI-ZOO - «Товары для содержания животных (клетки, аквариумы и прочее)»
- Rivelato - «Сантехнические товары»
- Spets - «Косметика и гигиенические товары для животных»
- Super - «Интернет-портал»
- Sибирская коллекция - «Мясная продукция»
- Triol - «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»
- VEDOO - «Товары и средства для реабилитации и повышения мобильности, тренажеры, устройства и технические приборы для лечения и реабилитации; протезно - ортопедические товары»
- АРМЕД - «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»
- ГРАНДШЕФ - «Кухонная техника»
- «Мнямс» - «Питание и корма для животных»
- «Не Школа» - «Услуги в сфере развлечений»
- НОНТОН - «Мебель» и «Интерьер и декор»
- Раптор - «Товары для дома и сада»
- Страховой Дом ВСК - «Услуги страхования»
- УглечеПоле - «Органические продукты»
- «ФрутоНяня» - «Детское питание»
- Федеральная сеть Академий хореографии «Синергия» - «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»
- «Чемпионат» - «Спортивное СМИ»
- Четыре Лапы - «Торговые сети»
- Шатура - «Мебель по индивидуальному проекту»
В первой лиге:
- CR CHARUS - «Сантехнические товары»
- DOGMA - «Материалы и изделия из керамики»
- EVOKADO - «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»
- FORESTcapital - «Загородная недвижимость»
- HUG ME DOG - «Обувь и одежда для животных»
- Minger Med Spa - «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спец. проекты и площадки)»
- NARRAZIONE - «Бытовая техника, электроприборы» и «Кухонная техника»
- «Мел» - «Интернет-портал»
- Консалтинговое агентство «Метод» - «Консалтинговые услуги»
- ПиКэтс Отель/PiCats Hotel - «Услуги для животных»
- СТАХАНОВЕЦ - «Информационная безопасность»
- ТОК фабрика дизайнерской мебели - «Мебель»
- Хороша Ложка - «Готовая еда»
- «Бытовая химия» - EXPEL, KROT, Salton CleanTech
- «Специальные косметические средства и профессиональные продукты» - MESOMATRIX, АРТВАКС
Специальные номинации:
- Dr.Aktiv - «Успешный старт»
- Inwhite Medical - «Премиум-бренд»
- NOBU - «Продукт нового поколения: инновационные решения»
- Salton Sport - «Молодежный бренд»
- Yelli - «Креативный бренд»
- Акционерное общество «ПРОГРЕСС» - «HR-бренд»
- «Мегабренд» - Gardex, SINTEC, Раптор
- «Бренд-прорыв» - Inwhite Medical, LAMM
Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие во 2-ом отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2026»:
- Оператор – Агентство Point Passat
- Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ
- Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР
Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Бренд года в России 2026».