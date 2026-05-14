Семен Теняев сравнил развитие робототехники с автомобильной революцией начала ХХ века

IT-предприниматель, основатель инвестиционного фонда «Роботы России», создатель социальной сети TenChat, член правления РОЦИТ Семен Теняев в третьем выпуске подкаста «Новые понятия» в беседе с Антоном Горелкиным заявил, что человечество находится на начальной стадии революции в робототехнике. По его словам, сегодняшний тренд на создание антропоморфных роботов сопоставим с развитием автомобилестроения в начале ХХ века.

Предприниматель также высказал мнение, что в роботоконкуренции между США и Китаем сегодня опережает Китай.

«Я говорю про "Юни-3", который уже очень близок к промышленному внедрению, его уже выпускают пачками. Китайцы смогли удешевить технологию, при этом сохранить определенные хорошие манипулятивные навыки, неплохие мозги. И главное, еще раз подчеркну, их выпускают уже пачками», — отметил Теняев.

По мнению Теняева, российские проекты антропоморфных роботов сегодня находятся не в стадии, близкой к промышленному внедрению, а пока еще в стадии пиара. В качестве примеров он привел робота Грина от Сбера и робота «Айдол». При этом он отметил, что падения при тестировании — это нормальный процесс, поскольку индустрия только начинает расти.

«Они как дети учатся ходить, учатся манипулировать, осваивать этот мир, и это абсолютно нормальная история. Я не вижу здесь какой-то проблемы», — добавил предприниматель.

Говоря о перспективах России, Теняев подчеркнул, что страна может получить огромные преимущества от революции в робототехнике, поскольку Россия обеспечена ресурсами по всем направлениям, которые часто залегают в крайне тяжелых природных условиях.

«В минус 60 мы не живем, а роботу можно абсолютно. Роботы могут прийти на смену человеку там, где человека просто не было», — сказал Семен Теняев.

Он уверен, что будущее за автономной войной, когда рои дешевых дронов и наземных роботов действуют как единый организм в единой системе без прямого участия человека.