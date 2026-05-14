Трамп заявил о покупке Китаем сотен самолетов Boeing

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин готов купить у США 200 самолетов у Boeing. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

К такому соглашению Трамп и Си Цзиньпин пришли во время переговоров в Пекине. При этом Трамп также добавил, что изначально хотел продать Китаю лишь 150 самолетов, но в итоге договорился о 200.

«Сегодня он согласился на одну вещь: он закажет 200 самолетов», — заявил Трамп.

Когда состоится сделка, Трамп не уточнил. Сумма продажи самолетов также не называется.

13 мая Трамп прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту ему устроили торжественную встречу с участием трех сотен детей.