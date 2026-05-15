Министр Гван: забастовка работников Samsung грозит "невиданными последствиями"
Планируемая забастовка профсоюзов работников компании Samsung может привести к "невообразимым последствиям", и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Чжон Гван.
"Учитывая серьезность этого вопроса и последствия, которые даже сложно вообразить, следует предотвратить забастовку. Будучи министром промышленности, я считаю, что срочное вмешательство будет неизбежным, если забастовка все-таки случится", - написал Ким Чжон Гван в X.
Профсоюзы, объединяющие работников компании Samsung, планируют начать 18-дневную забастовку 21 мая. В пятницу глава одного из профсоюзов заявил, что "готов вести диалог" с менеджментом "после 7 июня", когда закончится забастовка.
Профсоюзные активисты и компания спорят из-за размера бонусов и премий для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Ранее правительственная комиссия предложила провести еще один раунд переговоров 16 мая.
В соответствии с законодательством РК правительство имеет право принять чрезвычайные меры и приостановить забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике или внести хаос в повседневную жизнь граждан.
Прогнозируемый ущерб
"Сложно преувеличить значение Samsung Electronics для нашей экономики. На долю этой знаковой для страны компании приходится 12,5% ВВП государства, на ее предприятиях трудятся 129 тыс. человек. Каждый десятый гражданин Республики Корея владеет ее акциями", - указал Ким Чжон Гван.
"Полупроводниковая промышленность - чуть ли не единственный стратегический актив нашей страны и драйвер будущего роста. В этой индустрии победитель получает все", - считает министр.
По его оценкам, возможный ущерб экономике из-за простоя и сопутствующего повреждения материалов может составить до 100 трлн вон ($66 млрд), пострадают примерно 1,7 тыс. компаний.
"Еще большее беспокойство по сравнению с материальным ущербом вызывает возможность подрыва доверия к нашей экономике. Уровень доверия [к производителям Республики Корея] непременно снизится в сфере цепочек поставок", - предупредил министр. По его мнению, иностранные партнеры станут задумываться о переносе производства на свою территорию. "Мы потеряем не только доходы, но и рабочие места", - предупредил Ким Чжон Гван, призвав компанию и рабочих найти компромисс.