Забастовка работников Samsung грозит "невиданными последствиями"

Планируемая забастовка профсоюзов работников компании Samsung может привести к "невообразимым последствиям", и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Чжон Гван.

"Учитывая серьезность этого вопроса и последствия, которые даже сложно вообразить, следует предотвратить забастовку. Будучи министром промышленности, я считаю, что срочное вмешательство будет неизбежным, если забастовка все-таки случится", - написал Ким Чжон Гван в X.

Профсоюзы, объединяющие работников компании Samsung, планируют начать 18-дневную забастовку 21 мая. В пятницу глава одного из профсоюзов заявил, что "готов вести диалог" с менеджментом "после 7 июня", когда закончится забастовка.

Профсоюзные активисты и компания спорят из-за размера бонусов и премий для работников на фоне высоких прибылей из-за бума в индустрии полупроводников. Ранее правительственная комиссия предложила провести еще один раунд переговоров 16 мая.

В соответствии с законодательством РК правительство имеет право принять чрезвычайные меры и приостановить забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике или внести хаос в повседневную жизнь граждан.

Прогнозируемый ущерб

"Сложно преувеличить значение Samsung Electronics для нашей экономики. На долю этой знаковой для страны компании приходится 12,5% ВВП государства, на ее предприятиях трудятся 129 тыс. человек. Каждый десятый гражданин Республики Корея владеет ее акциями", - указал Ким Чжон Гван.

"Полупроводниковая промышленность - чуть ли не единственный стратегический актив нашей страны и драйвер будущего роста. В этой индустрии победитель получает все", - считает министр.

По его оценкам, возможный ущерб экономике из-за простоя и сопутствующего повреждения материалов может составить до 100 трлн вон ($66 млрд), пострадают примерно 1,7 тыс. компаний.