Названа главная проблема технологий в России

Основной проблемой для развития технологий в России остается усиливающееся регулирование, то есть продолжающий рост числа обязательных требований к бизнесу, из-за которого издержки предприятий растут. К такому выводу пришли участники дискуссии на Московском инновационном юридическом форуме, пишет «Коммерсантъ».

В прошлом году различные ведомства представили 9,2 тысячи проектов нормативных актов, из которых 70 процентов в итоге были приняты. Объем расходов со стороны властей и частников от этого нормотворчества оценивается в 1,5 триллиона рублей, треть из них пришлась на сферы, связанные с технологическим развитием.

Гендиректор экспертной компании «Платформа сорегулирования» Александр Литвак объяснил, что сначала средства нужно потратить на отслеживание и участие в нормотворчестве, затем — для применения принятых положений в своей деятельности. При этом количество требований к бизнесу уже превысило 500 тысяч (объем записей в соответствующем реестре), а самыми «дорогими» из них стали проекты документов, подготовленные Минцифры и Минпромторгом.

Замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Минин отмечал, что доля рабочего времени, которое организации уделяют выполнению обязательных норм, эксперты оценивают в 20 процентов.

По его словам, правовое регулирование и установление требований необходимо для обеспечения безопасности и качества жизни, но в ряде случаев оно приводит к неоправданным потерям времени и ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности, потому что страна не имеет права отставать от конкурентов. В то же время он признал, что исторически скорость внедрения инноваций и развития технологий не являлась сильной стороной российского государства.