Российские работодатели стали оплачивать сотрудникам услуги косметологов. Вакансия с необычной компенсацией появилась на сервисе hh.ru.

Агентство судебного взыскания Москвы, помимо ДМС со стоматологией, обещает будущему бизнес ассистенту директора компенсировать затраты на фитнес, обучение, санатории и косметологию. В описании к вакансии работодатель подчеркивает, что в компании соблюдается баланс труда и отдыха.

При этом, согласно информации Telegram-канала «Кабачковая икра по акции», агентство действительно оплачивает бьюти-процедуры за свой счет. «По документам процедуры проводят как "лечение". Некоторые умудряются компенсировать себе даже стоимость маникюра», — отмечается в сообщении.

В августе 2024 года издание Life & Style раскрыло неожиданные преимущества работы для сотрудников американской телезвезды Кайли Дженнер. Тогда выяснилось, что знаменитость покрывает расходы персонала на ботокс и другие косметологические манипуляции.