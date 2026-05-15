«Щелково Агрохим» провело пресс-тур для федеральных СМИ

Российский производитель средств защиты растений, агрохимикатов и семян «Щелково Агрохим» провел открытый пресс-тур для федеральных и отраслевых СМИ. Это мероприятие стало первым подобным туром — его приурочили к 150-летию Щелковского химического завода.

В пресс-туре приняли участие журналисты федеральных информационных агентств, деловых и отраслевых СМИ. Во время тура также состоялась большая пресс-конференция генерального директора АО «Щелково Агрохим», доктора химических наук и академика РАН Салиса Каракотова. Она продлилась несколько часов, во время которых прозвучали вопросы по самым разным темам — от отечественной селекции и продовольственной безопасности до кадрового дефицита. Ограничений по темам и времени общения на встрече не было.

Одной из ключевых тем разговора стала ситуация на рынке подсолнечника. Как рассказал Каракотов, в России только 20% площадей подсолнечника получают хотя бы одну фунгицидную обработку. Из-за этого качества продукта снижается, а ежегодные потери отрасли составляют около 77 миллиардов рублей.

«Одна обработка — это около 1 000 рублей на гектар, но она даст прибавку в 7 000 рублей. По всей стране потери составляют десятки миллиардов рублей. Надо потратить рубль, чтобы получить семь обратных», — рассказал он.

Помимо этого, Каракотова спросили о проблеме фальсификата на рынке семян и средств защиты растений. По данным компании, из-за поддельной продукции «Щелково Агрохим» потеряло более 1 миллиарда рублей выручки только в 2025 году. При этом, поддельные семена содержат менее 50% гибридности, не имеют протравителя и не соответствуют по окраске. Как рассказал Каракотов, «Щелково Агрохим» постоянно работает над защитой семян от подделок — использует метки, голограммы и прочие элементы защиты.

«Семена — основа жизни. Кто их подделывает — тот посягает на экономическую стабильность страны», — заявил он.

Каракотов также обозначил одну из ключевых задач компании — в рамках федеральной программы к 2030 году создать новые сорта яровой пшеницы — низкорослые, с высоким содержанием клейковины и урожайностью, приближенной к озимой. По его словам, это позволит сделать культуру рентабельной и вернуть ее на площади, сократившиеся за последние годы. Цель планируют выполнить к 2030 году — как заявил Каракотов, к этому времени компания «либо покраснеет, либо покажет результат».

Отдельный блок пресс-конференции был уделен истории отечественной селекции сахарной свеклы. По словам Каракотова, в конце 1980-х годов весь мир перешел к гибридным семенам, но советская и российская наука осталась на уровне сортов. Тогда иностранные компании зашли с готовыми решениями, из-за чего российская отрасль на десятилетия оказалась в зависимости от импорта. Впрочем, сегодня компания налаживает ситуацию — доля отечественных семян сахарной свеклы выросла с нуля до 21% за 5 лет. Кроме того, был создан уникальный полногеномный ДНК-чип сахарной свеклы — единственный в России, разработанный совместно с Институтом общей генетики.

«Мы потратили 15 лет на эту культуру. Только на тринадцатый год у нас получилось. Сейчас мы можем экспортировать наши гибриды туда, где раньше безраздельно господствовали европейцы», — рассказал Каракотов.

Генеральный директор также ответил на вопрос о взаимодействии с китайскими селекционными институтами. Каракотов рассказал о создании совместного предприятия «Хунци» — для обмена селекционным материалом высокоурожайной и высокопротеиновой сои. По его словам, китайские государственные институты были впечатлены российскими образцами сои и предложили сотрудничество. В итоге Китай научился получать высокий белок, а Россия — высокую урожайность.

Отвечая на вопрос о климатических изменениях, Каракотов рассказал о новом классе цитокининов. Эти препараты должны помочь растениям в засушливые периоды временно закрывать устьица, снижая испарение влаги, а затем возобновлять вегетацию. По его словам, разработка таких продуктов станет приоритетом на ближайшие годы.

Отдельное внимание Каракотов уделил созданию Центра селекции и семеноводства в Орловской области. Он рассказал о формировании консорциума на базе трех организаций: «Щелково Агрохим», Федерального научного центра зернобовых культур и Орловского аграрного университета. Соответствующее предложение уже отправлено в Министерство науки и образования. Цель консорциума — построить три семенных завода и жилой научный городок, создать диссертационный совет, обеспечить полноценную практику студентов на производстве, строить жилье для молодых ученых и объединить селекционные программы трех организаций.

Каракотов также подробно рассказал об условиях для молодых специалистов. По его словам, они могут получить квартиру с оплатой 60% от предприятия и беспроцентной рассрочкой на 10 лет, надбавки за кандидатскую и докторскую диссертации, работу с гибким графиком начиная с 3–4 курса бакалавриата. При этом генеральный директор заявил, что дефицит кадров в аналитических лабораториях с трехсменной работой является реальной проблемой.

«Молодежь не любит работать в смену. <...> Дайте нам на практику студентов, которые будут работать всю практику полноценными рабочими. Не ознакомительно, а руками — в синтезе, в лаборатории, в биологическом производстве», — заявил он.

После пресс-конференции журналистам провели экскурсию по научно-производственным объектам компании. Им показали производственные площадки, научные лаборатории, климатические камеры и тепличный комплекс — объекты, часть которых ранее не демонстрировались внешней аудитории. Там же журналисты смогли увидеть работу научного химического центра, лабораторий центра биологических исследований и тепличного комплекса.

А еще — климокамер с технологией спидбридинга. Это ускоренная вегетация растений, позволяющая сократить селекционный цикл с десятилетий до 2–4 лет. Именно с использованием этой технологии компания получила рекордные показатели урожайности озимой пшеницы и сои — сортов Ермоловка (140,2 ц/га) и Зюгановка (185 ц/га), а также сои Тейри (48 ц/га), занесенных в Книгу рекордов России в 2025 году.

«Геном пшеницы в шесть раз больше, чем геном человека. Пшеница сложнее устроена, чем мы с вами. Мы будем постепенно доводить ее до совершенства — стремимся к 200 центнерам с гектара», — пообещал Каракотов.

В «Щелково Агрохим» также заявили, что проведение такого пресс-тура является частью курса компании на более активный диалог с профессиональным сообществом и СМИ.