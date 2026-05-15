АНО ЦЭ запустит «Прожектор Цифровой экономики» на ЦИПР-2026

АНО «Цифровая экономика» организует работу медиастудии на ЦИПР-2026, которая будет работать в прямом эфире на полях конференции. В этом году помимо интервью АНО ЦЭ запускает новый формат - дебаты «Прожектор Цифровой экономики», в которых примут участие лидеры отрасли и ведущие эксперты. Они обсудят вопросы кибербезопасности, импортозамещения, развитие ИИ-технологий и другие.

Гостей студии ждет яркий блиц-формат, в котором эксперты будут искать баланс и консолидированные цифровые решения по самым острым темам повестки. Не будет скучных докладов - только живое столкновение мнений. Эксперты отрасли будут формировать позиции, проверять гипотезы на основе реального опыта компаний в реальном времени, в прямом эфире.

Трансляция будет доступна на главной странице ЦИПР-2026, а также на сайте АНО «Цифровая экономика».

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) состоится с 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде. Это главное деловое мероприятие по цифровой экономике в России. На протяжении многих лет является ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики.

