Аукцион по продаже доли в «Южуралзолоте» сорвался

Аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы признали несостоявшимся. Причиной стало отсутствие заявок на участие. Об этом говорится в материалах площадки ГИС «Торги».

Торги планировали провести 18 мая, о начале аукциона объявили в начале месяца. В опубликованном протоколе указано, что заявок от участников не поступило. Информации об отклоненных заявках в документе нет.

Для признания аукциона состоявшимся было достаточно одного участника, который подал бы заявку, предоставил необходимые документы и внес задаток.

Прием заявок проходил с 8 мая до 15 мая. Начальная стоимость лота составляла 162,02 млрд рублей. Шаг аукциона установили на уровне 3,2 млрд рублей — это 2% от стартовой цены. Размер задатка составлял 32,4 млрд рублей, или 20% от начальной стоимости.

Как сообщало Росимущество, правительство России решило выставить на продажу 67,2% акций ЮГК и другие активы группы, которые по решению суда перешли в собственность государства. Сам пакет акций «Южуралзолота» оценили в 140,4 млрд рублей.

Решение о продаже активов приняли после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратура России об обращении в доход государства акций компании, принадлежавших Константину Струкову.