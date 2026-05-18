Маск рассказал о скором IPO SpaceX

Илон Маск рассчитывает на запуск процесса первичного публичного размещения акций компании SpaceX в ближайшее время.

Об этом он заявил, обращаясь к участникам технологического форума в Тель-Авиве.

"Нам нужно запустить процесс IPO для SpaceX в ближайшее время", - сказал Маск, выступая по видеосвязи.

В начале апреля агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что SpaceX конфиденциально направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы, предусматривающие первичное публичное размещение акций. Отмечалось, что процесс может начаться уже в июне 2026 года. Позднее агентство сообщало, что Маск намерен добиться того, чтобы оценка активов SpaceX при выходе на IPO превысила $2 трлн.