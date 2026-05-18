Аукцион по продаже небоскреба РЖД в «Москва-Сити» не состоялся

Аукцион по продаже небоскреба Moscow Towers, принадлежащего Российским железным дорогам (РЖД), в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом свидетельствует информация на площадке «РТС-Тендер».

«К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре №26/11264/П/А/Э/МОСК по лоту №1 не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась», – говорится в материале.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что РЖД выставили на торги небоскрeб Moscow Towers в «Москва-Сити». Объект расположен по адресу: Пресненская набережная, д. 2а, общая площадь составляет 242 тыс. 528,5‬ кв. м. Начальная цена – 280,8 млрд руб., шаг аукциона – 8,4 млрд руб. Торги были намечены на 21 мая.