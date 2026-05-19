Уход западных брендов ударил по рынку электроинструмента в России

Российские мастера все чаще сталкиваются с нехваткой качественного профессионального электроинструмента после ухода западных брендов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевой опрос. По данным исследования, с дефицитом оборудования уже столкнулись около 62% специалистов.

Главная претензия участников рынка касается не только наличия инструмента, но и его качества. Многие специалисты считают, что российские аналоги пока не дотягивают до зарубежной продукции по надежности и уровню исполнения.

При этом у отечественного инструмента есть сильные стороны. Респонденты чаще всего называют его более доступным по цене. Также пользователи отмечают, что к такой технике проще найти запчасти и расходные материалы.

Полностью перейти на российскую продукцию готовы 54% участников опроса. Однако около трети из них связывают такой шаг с одним условием: качество инструмента должно заметно вырасти.

Отдельной проблемой стало подорожание. О росте цен на электроинструмент сообщили 31% опрошенных.

После ухода части иностранных производителей рынок начал занимать новые ниши. В них входят российские и азиатские компании. Но профессиональные строители и мастера пока не спешат считать такую замену полноценной.

Дополнительное давление создает рост спроса на рабочие кадры в строительстве и промышленности. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что за месяц потребность в электриках в России выросла почти на 46%. Вместе с этим увеличился и спрос на профессиональное оборудование.