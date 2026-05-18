Суд в Москве запретил бывшей жене Потанина судиться с ним за рубежом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск президента "Норильского никеля" Владимира Потанина к его бывшей супруге Наталии Потаниной и запретил ей инициировать и продолжать судебные разбирательства в Высоком суде Лондона и других иностранных судах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести к пересмотру вступившего в силу в 2018 году окончательного решения Верховного суда РФ о разделе имущества между бывшими супругами.

Кроме того, для обоснования претензий Потаниной лондонский суд может потребовать от бизнесмена раскрыть чувствительную информацию о деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель".

Собеседник агентства отметил, что результатом раскрытия таких сведений может стать введение новых международных санкций против компании, ее партнеров и контрагентов. Это нанесет ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций, а также создаст угрозу безопасности и публичным интересам России.

Потанины развелись в 2014 году. В ходе нескольких судебных процессов в России экс-супруга бизнесмена добилась раздела совместного имущества и получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах.

