Российским банкам запретят иметь филиалы за рубежом

В Госдуму внесён законопроект, существенно меняющий правила зарубежных инвестиций для российских кредитных организаций. Согласно документу, банки с базовой лицензией и небанковские кредитные организации полностью лишатся права приобретать акции иностранных финансовых структур и открывать филиалы за границей.

Как пишет «Коммерсантъ», если такие активы случайно перейдут к ним, например, в счёт погашения долга, их придётся продать в течение трёх лет.

Для банков с универсальной лицензией вводится уведомительный порядок: разрешение Центробанка потребуется только при покупке контрольного пакета акций или установлении контроля над иностранной финансовой организацией.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что поправки направлены на устранение избыточного регулирования и снижение издержек банков при осуществлении иностранных инвестиций.

Сейчас законодательство регулирует лишь создание дочерних структур и филиалов за рубежом, тогда как иные инвестиции кредитных организаций могут осуществляться без какого-либо разрешения или уведомления Банка России. Новый закон призван закрыть этот пробел, говорится в публикации.