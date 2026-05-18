Маск сравнил работу своей компании с работой Иисуса Христа

Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск сравнил свой стартап Neuralink с работой Иисуса Христа. Об этом сообщает Marketwatch.

Neuralink — компания по разработке мозговых чипов. Во время международной конференции Samson International Smart Mobility Summit в Тель-Авиве Маск заявил, что Neuralink позволяет людям с нарушениями работы мозга вернуть утраченные функции — вновь начать говорить и ходить. По его словам, это «технология уровня Иисуса».

«Это позволило людям, полностью утратившим связь между мозгом и телом, снова говорить. Мы верим, что это позволит людям снова ходить. Восстановление контроля над движениями у людей с тетраплегией и возвращение зрения, я думаю, это очень важные вещи. Это, можно сказать, технологии уровня Иисуса», — заявил Маск.

Ранее Маск проиграл иск против OpenAI.