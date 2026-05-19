Экономист рассказала, зачем компании публикуют фейковые вакансии

HR-специалисты используют так называемые вакансии-пустышки для мониторинга рынка труда. Об этом заявила доцент РЭУ Людмила Иванова-Швец.

«Рекрутеры создают подобные объявления, чтобы отслеживать ситуацию: понимать, какие компенсации предлагают конкуренты», — рассказал эксперт NEWS.ru.

Как уточняется, данные помогают удерживать сотрудников или искать им замену. Иногда вакансия — потенциальная: на месте пока работает человек, который собирается уволиться, но в итоге остаётся, а объявление уже в базе.

Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков предупредил о росте конкуренции на рынке труда.