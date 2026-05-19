В Сбере оценили потенциал российского рынка ERP-систем

Сбер сообщил о разработке собственной ERP-платформы (Enterprise Resource Planning, автоматизированная система управления предприятием) нового поколения с AI-native архитектурой и планирует предложить ее рынку в 2027 году. Российский рынок ERP-систем, по оценкам Сбера, может вырасти со 100 миллиардов рублей по итогам 2025 года до 120 миллиардов рублей к 2030 году. Потенциал рынка для новых ERP-решений от Сбера оценивается более чем в 20 миллиардов рублей. Об этом в ходе конференции ЦИПР-2026 рассказал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

© Сбер

После ухода SAP российский рынок оказался перед необходимостью не просто заместить зарубежные решения, а переосмыслить архитектуру корпоративных систем. По словам Тараса Скворцова, Сбер сознательно отказался от идеи создавать «SAP 2.0» и выбрал путь разработки нового класса ERP-систем. Смысл проекта — не в замене одной учетной системы другой, а в создании основы автономного предприятия. В ней приложения сами анализируют контекст, строят процессы, запускают действия.

Сбер занимается созданием платформы уже около трех лет: по масштабу и сложности этот проект сопоставим с внедрением SAP. Внедрение платформы происходит поэтапно, чтобы обеспечить стабильную работу всех процессов банка: первые наиболее массовые операции стартуют в пром в январе 2027 года, а основной поток — в январе 2028 года.

«Мы создаем не второй SAP, а ERP нового поколения. Исторически ERP-системы строились как монолиты с жестко заданными процессами и длинным циклом изменений. Но сегодня бизнесу нужны гибкость, масштабируемость и AI, встроенный в основу системы, а не существующий как дополнительная функция. SberERP создается на базе собственной технологической платформы Platform V, микросервисной архитектуры и собственной суверенной LLM ГигаЧат, защищающей от влияния внешних рисков. Сбер уже использует свою ERP-платформу во многих внутренних процессах — управление финансами, закупки, склад, логистика, недвижимость, HR, отчетность», — отметил Тарас Скворцов.

В основе новой ERP-платформы Сбера — GenAI-конструктор процессов. Он позволяет бизнес-пользователям самостоятельно собирать и адаптировать процессы без навыков программирования. В перспективе система сможет автоматически предлагать и выстраивать процессы на основе накопленного опыта.

Отдельный фокус Сбер делает на гиперавтоматизации бизнес-операций и процесса разработки ПО. В платформе развивается среда AI-агентов — цифровых сотрудников, которые берут на себя рутину. В результате создается эффективный механизм для быстрого и экономичного формирования бизнес-компетенций. Итоговая цель — самоуправляемый бизнес, где система берет на себя операционное исполнение.

Еще один ключевой элемент SberERP — self-learning архитектура. Данные с гибкими аналитиками, размеченные в логике AI-слоя, позволяют системе самообучаться и повышать эффективность автономного бэк-офиса.

«Компании устали от разрозненных и сложных AI-решений: мы предлагаем принципиально иной подход, наша цель — предоставить бизнесу единый продукт полного цикла. Мы хотим сделать не просто продукт, а новую модель управления бэк-офисом, чтобы он работал незаметно и автономно. Речь идет не только о продукте, а о кардинально новой модели управления бэк-офисом», — рассказал Тарас Скворцов.

По словам топ-менеджера, развитие ERP-рынка сегодня входит в фазу глубокой технологической трансформации. Импортозамещение — это не только вопрос замены западного ПО. Для отрасли это возможность пересобрать архитектуру корпоративных систем с нуля и перейти к AI-native подходу.

Предложить решение внешнему рынку Сбер планирует в 2027 году.