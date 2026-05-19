Григоренко: многие автозаводы РФ уже используют отечественное промышленное ПО

Порядка двух третей российских автозаводов уже используют конкретные отечественные промышленные IT-системы, по некоторым позициям доля еще больше. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко по итогам поездки на Горьковский автозавод.

"Предприятия автомобилестроительной отрасли активно переходят на отечественное промышленное ПО. Две трети автозаводов уже работают на российских системах проектирования и управления жизненным циклом. А отечественные решения для управления ресурсами - ERP-системы - использует 7 из 10 предприятий автомобилестроительной отрасли", - сказал он.

Так, на самом предприятии ГАЗ внедрена система, охватывающая все этапы жизненного цикла продукта. В аппарате Григоренко назвали ее первой в отрасли, она была внедрена в рамках особо значимого проекта по замещению IT-решений.

На автозаводе подключены к единой системе сборочные конвейеры и самые востребованные станки. Эффективность загрузки оборудования повышается на 15% с экономическим эффектом в 110 млн рублей в год.