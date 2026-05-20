Больше половины российского бизнеса столкнулись с кассовыми разрывами

Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% российских компаний и индивидуальных предпринимателей, свидетельствуют результаты опроса «Актион финансов», проведенного с 1 по 15 мая, пишут «Ведомости».

При этом 27% бизнесменов столкнулись с кассовыми разрывами впервые или впервые за долгое время, еще 26% назвали это явление нормальным для своей работы. В исследовании приняли участие 527 респондентов из различных отраслей – от торговли и агробизнеса до IT и тяжелой промышленности.

Большинство опрошенных – 58% – имеют средний годовой оборот до 1 млрд рублей, 32% работают с оборотом от 1 млрд до 15 млрд рублей, остальные 10% показывают результаты от 15 млрд до 1 трлн рублей. Чаще всего с дефицитом оборотных средств сталкивались компании нефтегазового и других сырьевых секторов, оптовой и розничной торговли, а также предприятия тяжелой промышленности.

За первые четыре месяца года выручка 43% участников опроса снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У 16% респондентов она упала более чем на 20%, у 13% — в диапазоне от 10% до 20%. Почти треть опрошенных сохранили показатель примерно на уровне 2025 года, рост доходов зафиксировали 26% компаний.

Президент «Опоры России» Александр Калинин объясняет увеличение кассовых разрывов ростом издержек при одновременном падении спроса. Дополнительными факторами стали возросшая фискальная нагрузка и увеличение неплатежей контрагентов. С прошлого года обострилась проблема задержек с оплатой контрактов со стороны госкомпаний. По итогам 2025 года они стали главным ограничением деятельности для 42% компаний, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. Для мониторинга ситуации Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, ЦБ и Корпорацией МСП создало специальный штаб.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова подтверждает, что бизнес стал чаще получать отказы на оборотное кредитование. Банки перешли на «сберегательную модель» и из-за больших рисков не хотят работать с микробизнесом, а зачастую и с более крупными компаниями. Оборотные кредиты остаются дорогими несмотря на снижение ключевой ставки – банки видят риски невозврата у ряда клиентов и увеличивают процент, а в некоторых случаях просто отклоняют заявки.

Для покрытия недостатка оборотных средств 34% респондентов обращались в банки за краткосрочными кредитами. Из них 19% получили одобрение, 10% ожидают ответа, а 5% столкнулись с отказом. Значительная доля опрошенных искала средства через альтернативные источники: 24% отметили, что собственнику пришлось дополнительно вложить личные средства, 11% обращались к частным инвесторам, еще 3% – в микрофинансовые организации.