Цукерберг сократил 8 тысяч сотрудников ради вложений в ИИ

Основатель Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг сократил около 8 тысяч человек, что составляет 10% штата компании. Об этом сообщают The New York Times и Bloomberg.

Ещё примерно 7 тысяч сотрудников будут переведены на новые направления, связанные с искусственным интеллектом. Уведомления работники получили утром 20 мая, при этом компанию заранее попросили в день сокращений работать дистанционно.

Те, кто пришёл в офис компании, отметили листовки на стенах с критикой новой стратегии, включая отслеживание экранов для обучения нейросетей.

Сокращения проводятся после вложений Цукерберга в ИИ-инфраструктуру объёмом более $100 млрд. В внутреннем сообщении Цукерберг заверил, что компания не ожидает других массовых увольнений в этом году, и призвал улучшить коммуникацию с персоналом, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».