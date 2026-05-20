В Национальном докладе по корпуправлению высоко отметили практики "Норникеля"

Корпоративные практики компании "Норникель" были высоко оценены в XV Национальном докладе по корпоративному управлению, представленном в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Презентация доклада прошла в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Национальный доклад - масштабное исследование, подготовленное ведущими российскими экспертами в области корпоративного права, риск-менеджмента, ESG, HR и цифровой трансформации. В документе впервые комплексно описано, как изменилось корпоративное управление в России после структурного сдвига 2022-2025 годов.

В докладе отмечается, что трансформация корпоративной культуры "Норникеля" и системный подход к корпоративному управлению являются позитивным примером того, как российская компания выстраивает отношения с сотрудниками и самыми разными стейкхолдерами в условиях современных реалий.

Так, за системный подход к интеграции ESG-принципов и цифровой трансформации "Норникель" назван в Нацдокладе "уникальным примером крупной, традиционной промышленной корпорации с глубокими историческими корнями и сложившейся организационной структурой, которая при этом активно эволюционирует в условиях новых реалий".

Корпоративная культура "Норникеля"

На круглом столе комитета РСПП по корпоративным отношениям "Современное состояние и основные направления развития корпоративного управления в России" руководитель проектов компании "Норникель" Марина Войтенко отметила, что в компании тремя ключевыми корпоративными ценностями являются эффективность, безопасность и забота о людях.

"У нас в "Норникеле" сформирована проработанная система амбициозных ценностей, которые соответствуют глобальным трендам, устойчивому развитию, инновациям, заботе о персонале и социальной ответственности. У нас три корпоративных ценности в "Норникеле" - эффективность, безопасность и забота о людях. Эти корпоративные ценности уже интегрированы в ключевые процессы, начиная от найма и адаптации сотрудников до оценки и развития", - сказала она.

Также в числе достижений компании названа программа долгосрочной мотивации "Цифровой инвестор", по которой более 69,5 тыс. сотрудников бесплатно получили цифровые активы, привязанные к стоимости акций "Норникеля".

Корпоративный секретарь компании Павел Платов отметил, что Национальный доклад зафиксировал выраженную поляризацию между ведущими компаниями, формирующими интегрированные подходы к корпоративному управлению, и большинством средних и малых компаний, где стандарты корпоративного управления пока не стали нормой. "В этой связи особенно приятно, что основным бенчмарком позитивных изменений в подходе к корпоративному управлению в докладе назван "Норникель", - добавил он.