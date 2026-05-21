Рост количества ПВЗ в Москве назвали чрезмерным

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве на душу населения превысило совокупное число продуктовых магазинов, банков и аптек. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.

Богданов рассказал, что в 2025 году число ПВЗ выросло почти на 45%, на этом фоне снижается трафик в торговых центрах, в магазинах товаров для дома, одежды, обуви и других.

Он отметил, что рост торгового оборота в прошлом году замедлился почти втрое по сравнению с 2024 годом, и пока тенденция к снижению спроса сохраняется. Это в значительной мере обусловлено ростом сберегательных настроений и сокращением жилищного и потребительского кредитования. По мере смягчения кредитно-денежной политики можно ожидать оживления потребительской активности, считает глава АКОРТ

По его мнению, главной проблемой сейчас для ритейла является дисбаланс в регулировании цифровых платформ и других видов торговли, который «вызвал конкурентный перекос на рынке».

Концепция новой модели торговли, предложенная Минпромторгом, по его словам, направлена на выравнивание условий работы для всех торговых форматов.

В апреле сообщалось, что новый закон о платформенной экономике, который вступит в силу с октября нынешнего года, приведет к увеличению цен на товары в маркетплейсах. В соответствии с новыми правилами площадки, в частности, обязаны будут заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов электронные договоры и осуществлять их проверку через госреестры.