На двух шахтах компании "Северный Кузбасс" приостановили работы

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило горные работы на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области. Обе шахты принадлежат компании "Северный Кузбасс", сообщил в Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"18 мая 2026 [временный запрет] на ведение горных работ в АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" Шахта "Березовская" за отсутствие договора на горноспасательное обслуживание подразделениями аварийно-спасательной службы и рассогласование плана ликвидации аварии. В настоящий момент все работы на шахте (кроме работ по жизнеобеспечению) приостановлены Ростехнадзором, материалы переданы в суд", - написал Виль.

Второй протокол составили в отношении шахты той же компании "Первомайская". Запрет на деятельность вынесен из-за отсутствия договора на горноспасательное обслуживание подразделениями аварийно-спасательной службы и рассогласование плана ликвидации аварии. Работы на шахте приостановлены на 90 суток.

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе. Компания является градообразующим предприятием для города Березовского и получила меры государственной поддержки от Министерства финансов РФ. Как сообщил председатель регионального правительства Андрей Панов, "Северному Кузбассу" предоставлена возможность реструктуризации задолженности перед кредиторами, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов.