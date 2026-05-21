В России предупредили нефтяные компании о недопустимости роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила нефтяным компаниям о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо, «в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов». Также в ФАС рекомендовали участникам рынка донести эти требования до своих дистрибьюторов, занимающихся розничной продажей топлива.

В ФАС подчеркнули, что если в нарушении будет замечена компания, занимающая доминирующее положение на рынке, то действия будут квалифицированы как нарушение антимонопольного законодательства.

Как говорится в сообщении, на данный момент ФАС и территориальные органы рассматривают 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов в связи с нарушением закона о защите конкуренции.

Ведомство не уточнило, с чем связано предупреждение. Ранее в четверг, 21 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за усиливающихся ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на европейской части страны.