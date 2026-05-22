Samsung удалось предотвратить забастовку сотрудников

Samsung удалось договориться с профсоюзом и избежать забастовки своих сотрудников за полтора часа до ее запланированного начала, сообщают Financial Times и Bloomberg со ссылкой на заявления представителей компании и профсоюза.

По соглашению, предложенному компанией, сотрудники подразделения Samsung по производству полупроводников теперь будут получать 10,5% операционной прибыли в виде акций и еще 1,5% — наличными. Бонусы будут выплачиваться при условии, что операционная прибыль Samsung будет составлять не менее 200 трлн вон ($133 млрд) ежегодно в 2026–2028 годах и не менее 100 трлн вон в последующие годы. FT отмечает, что по мнению аналитиков, эта планка вполне достижима. Выплаты планируются в начале 2027 года: сотрудники смогут сразу продать треть полученных акций, а оставшуюся часть — постепенно в течение следующих двух лет. Кроме того, по соглашению работникам в среднем на 6,2% будет повышена зарплата.

Согласно подсчетам Bloomberg, договоренность подразумевает, что Samsung распределит около $26,6 млрд среди примерно 78 000 сотрудников подразделения по производству полупроводников. Таким образом каждый сотрудник получит около $340 000.

Соглашение, однако, еще должно быть одобрено голосованием членов профсоюза. Председатель профсоюза National Samsung Electronics Union Чхве Сынхо заявил, что голосование будет проходить до 27 мая.

Контекст

Впервые о планах провести забастовку профсоюз заявил на митинге 23 апреля. Сотрудники требовали повысить им процентные бонусы от доходов, связанных с искусственным интеллектом. В 2025 году южнокорейский производитель полупроводников SK Hynix пообещал выплачивать сотрудникам 10% операционной прибыли ежегодно в течение десяти лет, на что обратили внимание сотрудники Samsung, не обладающие такими привилегиями.

Профсоюз требовал от Samsung направлять 15% операционной прибыли на премии. Руководство компании предлагало направлять на бонусы 10% операционной прибыли и единоразово выплатить специальный пакет компенсаций.

Южнокорейские чиновники ранее призывали избегать забастовки любой ценой, поскольку она может представлять значительные риски для экономики и экспорта. Министр промышленности Южной Кореи Ким Чон Кван заявил, что забастовка нанесет непоправимый ущерб экономике.