В России магазины одежды ждет новая волна закрытий

В России до конца 2026 года может произойти новая волна закрытий магазинов одежды и других фэшн-арендаторов, пишет ТАСС.

Основной причиной такой тенденции называют перераспределение спроса в пользу маркетплейсов. Всё больше покупателей предпочитают делать покупки на онлайн-площадках, что негативно сказывается на посещаемости и выручке традиционных магазинов в торговых центрах.

На сложившуюся ситуацию также влияют рост издержек, увеличение цен на сырьё, повышение НДС, высокие кредитные ставки и неопределённость потребительского спроса на фоне инфляции. В результате ритейлеры вынуждены закрывать менее эффективные торговые точки.

По словам директора подразделения торговой недвижимости Евгении Прилуцкой, в первом квартале 2026 года на фэшн-арендаторов пришлось почти 48,6% всех закрытий в торговых центрах Москвы.

При этом доля закрытий по площади увеличилась на 19 процентных пунктов, что может свидетельствовать об уходе с рынка игроков, занимавших крупные помещения.

Ранее эксперты уже отмечали, что более половины товаров популярных марок в России теперь продаётся онлайн.