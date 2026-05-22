У крупнейшего в РФ производителя алюминия потребовали миллиарды рублей

АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) подал в Арбитражный суд Свердловской области иск к АО «Объединенная компания Русал — Торговый дом», структуре крупнейшего российского поставщика алюминия компании «Русал». Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает «Коммерсантъ».

Сумма исковых требований составляет 4,81 миллиарда рублей. Предварительное заседание намечено на 23 июня. Подробности дела не раскрываются, но в качестве третьего лица к нему привлекут Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Последнее обстоятельство отсылает к мартовским требованиям ФАС к «Русалу» изменить условия договоров с российскими покупателями. Ведомство установило, что внутренние цены на алюминий превышают его стоимость по экспортным контрактам компании.

Сначала ФАС требовала изменить условия соглашений к 30 апреля, но позднее отодвинули крайний срок на месяц, до 29 мая. Антимонопольщики объясняли, что «Русал» в вопросе ценообразования учитывал региональную премию, основанную на европейском сегменте мирового рынка, однако для России она уже утратила репрезентативность.

В 2025 году «Русал» получил чистый убыток в размере 455 миллионов долларов. Годом ранее компания отчиталась о прибыли в размере 803 миллиона долларов. Негативные результаты последнего года производитель объясняет укреплением рубля и жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ.