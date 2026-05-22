На ПМЭФ покажут новый российский самолет

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 будет продемонстрирован на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в начале июня. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину выпускник программы «Время героев», первый замдиректора филиала ОАК — Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина Денис Погодин. Его цитирует ТАСС.

Погодин рассказал, что является директором программы Ил-114, отметив, что перед отраслью стоит задача обеспечить технологический суверенитет и выпуск новых отечественных самолетов. По его словам, лайнер, о котором идет речь, является практическим шагом в этом направлении.

«На Петербургском международном экономическом форуме планируем показать самолет, и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и осмотрели его лично», — сказал Погодин на встрече главы государства с выпускниками первого потока программы.

В «Ростехе» рассчитывают сертифицировать Ил-114-300 в текущем году. «Со следующего года, даже в этом году, первые машины уже сдадим», — пообещал недавно глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее сообщалось, что самолет испытывают в том числе в условиях экстремальных морозов.