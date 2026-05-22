Росимущество объявило об отборе организатора приватизации 23,76% акций "Аэрофлота"

Росимущество объявило о проведении отбора юридического лица для организации от имени государства продажи 23,76% акций ПАО "Аэрофлот", следует из сообщения ведомства.

"Отбор юридического лица проводится для организации от имени Российской Федерации продажи 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1874 р, обладающего опытом размещения акций на фондовом рынке", - отмечается в сообщении.

В Росимуществе также добавили, что заявки на участие в отборе принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года.