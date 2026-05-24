Финская компания сообщила об открытии золоторудного тела рядом с РФ

Финская горнодобывающая компания Endomines объявила об обнаружении крупной золотоносной зоны рядом с российской границей. Речь идет о районе Укколанваара, где, по данным компании, протяженность рудного тела достигает примерно семи километров.

Открытие было официально подтверждено 22 мая. В компании заявили о высоком содержании золота в породе и планах по дальнейшему развитию проекта.

Эксперты отмечают, что месторождение не относится к числу крупнейших в мире, однако для Финляндии оно считается значимым. Endomines рассчитывает к 2030 году выйти на объем добычи от 70 до 100 тысяч унций золота ежегодно.

Для сравнения, крупнейшие мировые производители получают более 90 тонн золота в год.

Специалисты связывают находку с Субарктическим золотым поясом, который проходит через север Европы, Россию, Канаду и Аляску. Геологи допускают, что аналогичные залежи могут существовать и на территории российской Карелии, однако для подтверждения необходимы дополнительные исследования.

После вступления Финляндии в НАТО в 2023 году крупные инфраструктурные и промышленные проекты у границы с Россией начали рассматриваться и с военно-политической точки зрения. Разработка месторождения может потребовать расширения транспортной и энергетической инфраструктуры в приграничной зоне.

Аналитики также указывают, что напряженность в отношениях между Россией и западными странами способна повлиять на перспективы проекта. Среди возможных рисков называются сложности с инвестициями, санкционные ограничения и потенциальные задержки при освоении месторождения.

На фоне роста мирового спроса на драгоценные металлы крупные разведанные запасы золота остаются стратегически важным ресурсом для стран Северной Европы, поскольку позволяют укреплять собственную сырьевую базу и привлекать инвестиции в добывающий сектор.