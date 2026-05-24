Выручка Nvidia превысила $81 млрд после реструктуризации отчетности

Nvidia опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2027 финансового года, сообщив о рекордной выручке в размере $81,62 млрд. Отчет доступен на сайте компании. Согласно финотчету, выручка компании выросла на 85% год к году и на 20% относительно предыдущего квартала, что отражает продолжающийся спрос на решения компании в сфере искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры. Вместе с тем Nvidia изменила структуру финансовой отчетности, отказавшись от отдельной категории Gaming, в которой ранее учитывались доходы от игрового оборудования и видеокарт для потребительского сегмента. Теперь соответствующие показатели включены в новое направление Edge Computing. Помимо игровых решений, в этот сегмент входят продукты для робототехники, локального запуска ИИ-моделей и беспилотного транспорта. В компании пояснили, что пересмотр структуры отчетности призван лучше отражать текущие и будущие драйверы роста. Таким образом, игровой бизнес, долгое время остававшийся ключевым источником выручки Nvidia, официально интегрируется в более широкую экосистему периферийных вычислений и ИИ-инфраструктуры.

© Nvidia