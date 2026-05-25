В России вырос спрос на советские самолеты

Спрос российских авиакомпаний на пассажирские лайнеры Ту-214, модернизированную версию еще советского самолета Ту-204, заметно вырос, хотя ранее перевозчики были менее заинтересованы в модели. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев.

Он признал, что поначалу производитель в рамках контракта на 100 самолетов с S7 будет поставлять машины с трехчленным экипажем, что приведет к дополнительным расходам авиакомпаний на бортинженеров. Однако со второго десятка лайнеры будут в стандартном исполнении, только с командиром и вторым пилотом, как и все современные модели.

Что касается объемов и ритмичности поставок, то Парнев надеется на новые производственные линии, запущенные на Казанском авиазаводе (КАЗ), где выпускают Ту-214.

Комментировать дефицит кадров, сложившийся на предприятии, топ-менеджер отказался, сославшись на то, что ГТЛК в силу своей специфики более компетентна в вопросах эксплуатации.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания «Татнефть» выиграла в Арбитражном суде Татарстана в Казани иск в отношении авиастроительного предприятия «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») на сумму 11,7 миллиарда рублей. Спор между компаниями возник из-за контракта на поставку Ту-214, выполнить которую производитель оказался не в состоянии, а полученный аванс решил не возвращать.

В прошлом году первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что «государственная авиация не ставит задачу перехода на двухчленный экипаж» для Ту-214, хотя модернизация машины была одним из главных условий, которые выставили российские авиакомпании.