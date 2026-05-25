В Москве замедлилось открытие магазинов детских товаров

В московских торговых центрах резко сократилось число новых магазинов детских товаров. Так, в первом квартале 2026 года в крупнейших столичных моллах открылись всего две новые точки общей площадью чуть более 200 м2 — это на 92% меньше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные CORE.XP.

Число новых точек за этот же период сократилось с 12 до двух. По итогам же всего 2025 года было запущено 22 таких магазина общей площадью почти 3945 м2.

Тенденция к сокращению офлайн-магазинов продолжается уже несколько лет. Основной причиной участники рынка называют активный рост электронной коммерции. Все больше покупателей предпочитают заказывать игрушки, одежду и товары для детей на маркетплейсах, где выбор шире, а цены зачастую ниже.

На фоне этого трафик традиционных магазинов падает, а ретейлеры вынуждены закрывать нерентабельные точки и пересматривать форматы работы.

Дополнительное давление на рынок оказывает демографическая ситуация. Снижение рождаемости в России напрямую влияет на спрос на детские товары и ограничивает планы сетей по расширению. Так, в I квартале реализация игрушек прибавила год к году только 3%, детской одежды – 6%.

Несмотря на общий спад, отдельные игроки продолжают развиваться. В частности, новые магазины открывает китайский бренд Balabala, а «Детский мир» делает ставку на компактный формат «Детмир мини».