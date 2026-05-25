Казахстан отказался исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Казахстан не станет исполнять решение суда Международного финансового центра "Астана", который признал вынесенное ранее решение международного арбитража в Швейцарии украинского "Нафтогаза" к российскому "Газпрому" о взыскании средств на сумму порядка $1,4 млрд.

Как указал министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, в деле отсутствуют связи с юрисдикцией Астаны, а республика не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих к ней отношения.

"Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана", - сказал министр в интервью новостному порталу Zakon.kz.

Сарсембаев отметил, что "в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА", в частности, "Газпром" не является участником центра, спорная сделка не была совершена на территории МФЦА, спор не регулируется правом МФЦА, а стороны разбирательства не заключали соглашения о передаче дела для рассмотрения в суд МФЦА.