Акции ВТБ за два дня потеряли более 13%

Котировки ВТБ в моменте теряли 13,05% стоимости в ходе вечерней и утренней сессий после решения набсовета о дивидендах и допэмиссии. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

© ВТБ

С момента публикации итогов заседания вечером 26 мая бумаги перешли к падению, которое продлилось до утра 27 мая. Если перед раскрытием информации акции стоили 86,8 рубля, то к 07:24 мск следующего дня они опустились до минимума в 75,475 рубля.

Основное снижение произошло в ходе вечерней сессии вторника. Сразу после выхода новостей в 18:45 мск падение акций в моменте ускорилось до 8,43%, а день бумаги закрыли снижением на 7,43%, на отметке 80,215 рубля. К 08:50 мск среды котировки частично восстановились до 78,62 рубля (-2,7% к закрытию предыдущего дня).

Вечером 26 мая, наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2025 года 125,5 млрд рублей, что соответствует 25% чистой прибыли группы (502,1 млрд рублей) или 9,71 рубля на одну обыкновенную акцию. Реестр акционеров под выплаты закроется 20 июля 2026 года. Годовое собрание, на котором будет утверждено это решение, запланировано на 30 июня.

Параллельно банк анонсировал увеличение уставного капитала через размещение до 6,3 млрд дополнительных акций по цене 87 рублей за бумагу. Объем размещения может составить около 49% от общего числа обыкновенных акций ВТБ. По словам главы банка Андрея Костина, лимит допэмиссии превышает 500 млрд рублей, а привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса и финансирование партнерства с группой RWB.

В рамках сотрудничества ВТБ приобрел 5% в капитале Вайлдберриз-банка с возможностью увеличения доли. Сделка обеспечит маркетплейсу доступ к инфраструктуре банка, включая сеть отделений и банкоматов. Информация о подготовке партнерства появилась в апреле 2026 года, однако тогда соосновательница Wildberries Татьяна Ким ее опровергала .